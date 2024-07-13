Депутаты рассмотрят проект об условиях освобождения от наказания за вооруженный мятеж

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России. Документ разместили в думской электронной базе.
Проект предлагает внести поправки во второй пункт примечаний к статье 275 «Государственная измена».
В конце июня представители правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили закон об ужесточении уголовной ответственности за организацию вооруженного мятежа с жертвами.