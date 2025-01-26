Депутаты рассмотрят проект об изменениях в проведении экзаменов девятиклассников

Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят в феврале законопроект об изменении проведения итоговой аттестации для девятых классов. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Инициаторы проекта предложили отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже. В этом случае школьники будут сдавать только экзамены по русскому языку и математике.

По словам Володина, пилотный проект затронет Москву, Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Северную Осетию.

«В случае, если он покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить его по всей стране», — подчеркнул председатель ГД.

Он отметил, что со средних классов школьники готовятся к сдаче экзаменов по двум обязательным и, как правило, двум дополнительным. Зачастую из-за этого дети хуже усваивают остальные дисциплины, объяснил Володин.

Ранее проект поддержал Рособрнадзор. Эксперимент с новым порядком проведения государственной итоговой аттестации в девятом классе планируют провести в пяти субъектах уже в 2025 году.