Рособрнадзор поддержал эксперимент с ОГЭ только по русскому и математике

Рособрнадзор поддержал идею проведения пилотного проекта, в рамках которого в некоторых регионах России для получения аттестата об окончании школы потребуется сдать только обязательные предметы: русский язык и математику. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии, сообщил ТАСС .

В Думу внесли законопроект, согласно которому в некоторых регионах России будет действовать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации в девятом классе.

Предлагается провести эксперимент и установить такой порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах в 2025 году.

«Рособрнадзор последние годы говорит о необходимости модернизации проведения ГИА-9 и необходимости учета результатов экзаменов при приеме в десятые классы и СПО», — отметили в пресс-службе.

ОГЭ в 2025 году пройдет с 21 мая по 16 июня. Первым в расписании стоит экзамен по иностранным языкам. Основной период ОГЭ завершится 16 июня, когда девятиклассники будут сдавать биологию, информатику, литературу и физику. Те, кто хочет сдать экзамены досрочно, могут сделать это с 22 апреля по 6 мая.

