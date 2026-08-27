Депутаты провели встречу с жителями московского района

Депутаты Кабышев и Ямщикова провели встречу с жителями района Бескудниковского

Депутаты «Справедливой России» Сергей Кабышев и Елена Ямщикова провели встречу с жителями района Бескудниковского в Москве. Разговор состоялся в Центре московского долголетия «Бескудниковский».

Жители обсудили с парламентариями вопросы цен, зарплат и пенсий, благоустройства района и реализации программы реновации. Отдельно участники встречи затронули ситуацию в школах и медицинских учреждениях.

По словам жителей, после переезда в район семей мигрантов нагрузка на социальную инфраструктуру заметно выросла.

Депутаты рассказали о законодательных инициативах партии, направленных на решение волнующих граждан вопросов, а также представили позицию лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

Кроме того, парламентарии рассказали о проектах, которые уже удалось провести через законодательные органы. Участники встречи смогли получить разъяснения по интересующим их вопросам непосредственно от депутатов.

Ранее в Госдуме заявили о двукратной разнице в размере пенсий между регионами.