В Госдуме выявили двукратную разницу в размере пенсий между регионами
Депутат Слуцкий указал на разрыв в размере пенсий между регионами России
Разница в пенсионном обеспечении между регионами России достигает 2,25 раза. Об этом на пресс-конференции заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова привели«Известия».
По его словам, единые правила назначения пенсий не обеспечивают одинаковый уровень поддержки пожилых людей. Региональные различия касаются не только размера выплат, но и льгот.
«Наш мониторинг показал разрыв в размере средней пенсии от региона к региону — 2,25 раза. Это разница между средней пенсией в разных регионах страны на сегодня», — заявил депутат.
В частности, регулярную региональную денежную выплату всем неработающим пенсионерам пенсионного возраста, без дополнительных условий, предоставляют только в семи субъектах.
В 65 регионах пенсионеры могут получать субсидию на оплату ЖКУ при расходах свыше 22% дохода. Порог в 10% действует только в двух субъектах.
Ранее стало известно, что военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября.