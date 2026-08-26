В Госдуме выявили двукратную разницу в размере пенсий между регионами

Депутат Слуцкий указал на разрыв в размере пенсий между регионами России

Разница в пенсионном обеспечении между регионами России достигает 2,25 раза. Об этом на пресс-конференции заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова привели «Известия» .

По его словам, единые правила назначения пенсий не обеспечивают одинаковый уровень поддержки пожилых людей. Региональные различия касаются не только размера выплат, но и льгот.

«Наш мониторинг показал разрыв в размере средней пенсии от региона к региону — 2,25 раза. Это разница между средней пенсией в разных регионах страны на сегодня», — заявил депутат.

В частности, регулярную региональную денежную выплату всем неработающим пенсионерам пенсионного возраста, без дополнительных условий, предоставляют только в семи субъектах.

В 65 регионах пенсионеры могут получать субсидию на оплату ЖКУ при расходах свыше 22% дохода. Порог в 10% действует только в двух субъектах.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября.