Психолог Дугенцова: буллинг и жестокие методы наказания провоцируют агрессию у детей

Буллинг, отсутствие друзей и жестокие методы наказания со стороны родителей могут спровоцировать повышенную агрессию у детей. Об этом «Ридусу» сообщила детский психолог Дарья Дугенцова.
Как пояснила эксперт, заподозрить неадекватное поведение у ребенка можно, когда он начал издеваться над более слабыми. В случае каких-либо ненормальных проявлений в поведении ребенка необходимо показать психологу или психиатру. Специалист научит школьника работать с агрессией и правильно избавляться от нее, сообщила Дугенцова.
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