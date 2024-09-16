Психолог Дугенцова: буллинг и жестокие методы наказания провоцируют агрессию у детей

Буллинг, отсутствие друзей и жестокие методы наказания со стороны родителей могут спровоцировать повышенную агрессию у детей. Об этом «Ридусу» сообщила детский психолог Дарья Дугенцова.

Как пояснила эксперт, заподозрить неадекватное поведение у ребенка можно, когда он начал издеваться над более слабыми. В случае каких-либо ненормальных проявлений в поведении ребенка необходимо показать психологу или психиатру. Специалист научит школьника работать с агрессией и правильно избавляться от нее, сообщила Дугенцова.