В России предложили поднять штрафы за халатное отношение в ЖКХ

РИА «Новости»: штрафы за нарушения в сфере ЖКХ предложили повысить до 30 тысяч

Законопроект, усиливающий ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, внесут на рассмотрение в Госдуму. Авторы проекта предложили увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в пояснительной записке.

От россиян стало поступать большое количество жалоб на управляющие компании, которые нарушают сроки публикации информации в ГИС ЖКХ и не помогают при проблемах, связанных с многоквартирными домами.

Нынешние штрафы не действуют на такие организации, поэтому депутаты предложили их значительно повысить. Например, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами поднять сумму с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч рублей, отметили в документе.

За нарушение правил содержания жилых домов предложили увеличить размер штрафа для должностных лиц с четырех-пяти тысяч до 20-30 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили добавить в Жилищный кодекс Устав многоквартирного дома. За его нарушение будут предусмотрены штрафы.