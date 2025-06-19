Беспилотные такси запустят в России после 2030 года

Беспилотные такси появятся на российских дорогах после 2030 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра транспорта Андрей Никитин на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, главным вопросом в этом направлении остается обеспечение полной безопасности, поэтому спешить с запуском Минтранс не собирается.

«Если мы говорим о такси, я думаю, что это за горизонтом 2030 года. И торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — сказал Никитин.

Ранее в Минэкономразвития раскрыли количество ДТП с экспериментальными беспилотными авто в России. Большинство аварий случились, когда машины находились в автоматизированном режиме управления.