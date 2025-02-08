Депутаты предложили обязать россиян предоставлять ИНН при обращении за кредитом

Володин: в ГД рассмотрят проект о необходимости ИНН при обращении за кредитом

Госдума рассмотрит законопроект, обязующий заемщиков предоставлять свой ИНН банкам и другим финансовым организациям в случае оформления кредита. Об этом заявил спикер ГД в своем Telegram-канале .

«Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит», — объяснил он.

По его словам, такой шаг поможет защитить россиян от мошенников, которые путем обмана заставляют своих жертв брать кредиты. Парламентарии рассмотрят законопроект уже на следующей неделе, подчеркнул Володин.

Ранее мошенники обманули российского биатлониста Платона Исламшина. Аферисты связались со спортсменом под видом вице-президента Федерации лыжных гонок, а позже перезвонили ему от имени сотрудника ФСБ. Они вынудили мужчину перевести им деньги, а также попытались уговорить его взять кредит. Когда зашла речь о займе, биатлонист понял, что разговаривал с мошенниками.