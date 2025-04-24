СК Иванова начал проверку сообщений о групповом изнасиловании девушки мигрантами

Группа мигрантов на протяжении нескольких часов насиловала в квартире девушку в Иванове. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Иваново и Области» , опубликовавший заценузренные видео с камер видеонаблюдения.

По данным авторов, мужчины сначала напоили девушку, а после затащили в квартиру, где удерживали на протяжении семи часов, продолжая насилие.

В пресс-службе областного главка СК 360.ru сообщили, что начали проверку этой информации и выясняют все обстоятельства происшествия.

Источник в правоохранительных органах региона отметил, что появившиеся сообщения о том, что девушку заманили таксисты и увезли силой, не подтвердились. Также не соответствует действительности информация о задержании или объявлении в розыск подозреваемых. По словам собеседника 360.ru, сам факт изнасилования пока не нашел подтверждения.

В минувший вторник, 22 апреля, украинская фитнес-модель Анастасия Тереховская обвинила украинских боевиков в групповом изнасиловании. По ее словам, это произошло в прошлом году на конкурсе красоты, организованном в поддержку бойцов ВСУ. Девушка пояснила, что боевики накачали ее наркотиками, а после надругались.