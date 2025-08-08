Депутаты потребовали снизить тарифы на мобильную связь из-за постоянных отключений

Мобильных операторов необходимо обязать снижать тарифы или производить перерасчет своих услуг для абонентов из-за регулярных отключений интернета. Об этом 360.ru заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что массовые отключения из-за атак БПЛА затрагивают большую часть регионов и становятся все длиннее.

«Понятно, что это связано с требованиями безопасности, защиты объектов и населения. Но непонятно, почему люди должны платить за те услуги, которые они не получают», — обратил внимание депутат.

Парламентарий объяснил, что операторам следует учитывать все дни и недели без связи и не брать лишних денег с абонентов.

«Люди этого требуют в своих обращениях — и к бизнесу, и к органам власти»», — добавил он.

По его мнению, компании должны пойти навстречу клиентам с учетом непростой ситуации.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал абонентам не рассчитывать на компенсацию от операторов за неполноценное обслуживание на фоне атак беспилотников. Он объяснил, что отключения не зависят от компаний.