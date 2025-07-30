Аналитик Муртазин посоветовал не рассчитывать на компенсацию из-за отключения интернета

Регулярные атаки дронов в регионах России приводят к отключению мобильной связи и интернета. Могут ли абоненты требовать компенсацию от операторов за неполноценное обслуживание, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, никакой компенсации компании не предоставят, поскольку отключение интернета не связано с их деятельностью. Решения принимаются государственными органами исходя из соображений безопасности.

«Это условия внешней среды. Ровно так же, как если у вас уходит связь во время грозы или чего-то подобного, никто вам этого не компенсирует», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что из-за отключений интернет-трафик в России снизился примерно на 20%, и это не предел.