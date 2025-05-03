Депутаты объяснили, откуда взялся «подогрев воды» в платежках россиян

В Госдуме объяснили, почему в квитанциях за коммуналку иногда появляется строчка «подогрев ХВС для ГВС». С подробным разъяснением выступил депутат Сергей Колунов, его процитировало РИА «Новости» .

По словам зампреда комитета по строительству и ЖКХ Колунова, все зависит от того, как именно подается горячая вода в многоквартирный дом.

Если в здании установлен индивидуальный тепловой пункт (в документе он может указываться как ИТП), то вода поступает в дом холодной и уже на месте подогревается. В таком случае в платежке появляется графа «подогрев».

Когда же горячая вода подается напрямую от теплоснабжающей организации, в документах будет указано «горячее водоснабжение». Она поступает в квартиры через теплоцентрали.

Депутат отметил, что речь идет всего лишь о разнице в формулировках. На цену услуг такие отличия не влияют.

Новый порядок оплаты коммунальных услуг для владельцев долей вступит в силу уже 5 мая. Долги за такие услуги теперь будут привязаны к конкретному собственнику.