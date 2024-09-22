Депутаты начали проверять свои кабинеты на «жучки» после скандала с Парфеновым

Некоторые депутаты Госдумы стали нанимать специалистов для поиска скрытых камер и микрофонов в кабинетах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Парламентарии стали искать «жучки» в кабинетах после скандала с депутатом от КПРФ Денисом Парфеновым. В Сети распространилось видео с похожим на него мужчиной. В партии предположили, что недоброжелатели сгенерировали ролик с помощью нейросети.

По данным журналистов, стоимость проверки помещения на наличие шпионских устройств составляет примерно 20-30 тысяч рублей. Поиском «жучком» обычно занимаются специалисты, имеющие опыт работы в силовых структурах.

Ранее беседе с 360.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков назвал Парфенова «парнем строгих правил» и усомнился, что тот мог развлекаться на рабочем месте. Он признался, что никогда не слышал от интеллигентного однопартийца даже грубых слов.