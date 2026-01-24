Депутаты Госдумы рассмотрят проект об усилении контроля за иноагентами

Парламентарии в ближайшее время рассмотрят законопроект, предусматривающий усиление контроля за иноагентами. Об этом в телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что банки предоставляют в Минюст справки по всем операциям, счетам и вкладам иноагентов на бумажном носителе. Согласно новому законопроекту, ведомство сможет запрашивать эту информацию и в электронной форме.

Также банки и органы власти могут обязать направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса Минюста. Володин подчеркнул, что инициатива поможет повысить контроль за совершаемыми денежными операциями и позволит оперативно реагировать на нарушения законов.

«Важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну», — добавил председатель ГД.

Ранее для иноагентов установили единую ставку НДФЛ в 30% и лишили их налоговых льгот. Новые правила вступили в силу в январе.