Депутат Милонов предложил ввести бесплатный проезд для беременных женщин

Проезд в общественном транспорте необходимо сделать бесплатным для беременных женщин. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Копию обращения он направил на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, пишет RT .

Парламентарий отметил, что в последние годы в стране поддерживают деторождение и укрепляют институт семьи, действует множество федеральных и региональных программ поддержки. Во многих регионах появляется все больше предложений по расширению перечня мер социальной поддержки для молодых матерей.

Так, губернатор Кировской области Александр Соколов предложил дать беременным женщинам право бесплатно ездить на общественном транспорте. По мнению Милонова, эта инициатива облегчит будущим мамам передвижение.

Кроме того, в Госдуме ранее призвали разрешить беременным женщинам парковаться на местах для инвалидов.