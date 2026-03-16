Депутаты ГД рассмотрят проекты о совершенствовании миграционной политики
Государственная дума рассмотрит в первом чтении два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова привел сайт ГД.
Пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят законопроекты, состоится 18 марта.
«Соответствующее решение принято Советом ГД», — добавил Володин.
Изменения предложили внести в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Трудовых мигрантов хотят обязать платить налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, но и на всех членов семьи, находящихся в России на иждивении.
Срок пребывания иностранцев в стране будет обусловлен периодом трудовых отношений. Патент на работу аннулируется при отсутствии информации о доходах мигранта.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал не пускать в Россию иностранцев без полисов ДМС.