Депутаты ГД рассмотрят проекты о совершенствовании миграционной политики

Государственная дума рассмотрит в первом чтении два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова привел сайт ГД .

Пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят законопроекты, состоится 18 марта.

«Соответствующее решение принято Советом ГД», — добавил Володин.

Изменения предложили внести в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Трудовых мигрантов хотят обязать платить налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, но и на всех членов семьи, находящихся в России на иждивении.

Срок пребывания иностранцев в стране будет обусловлен периодом трудовых отношений. Патент на работу аннулируется при отсутствии информации о доходах мигранта.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал не пускать в Россию иностранцев без полисов ДМС.