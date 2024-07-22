Депутаты ГД предложили добавить на «Госуслуги» раздел о домашних животных

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Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Антон Ткачев предложили добавить на «Госуслуги» отдельный раздел о домашних животных. Направленное в Минцифры обращение появилось в распоряжении 360.ru.

Сайт предложили дополнить списком территорий с площадками, предназначенными для выгула домашних животных. Депутаты считают, что на сервисе должны быть услуги по записи в государственные ветклиники, маркировке домашних животных и предоставлению данных о курсах по дрессировке собак.

Парламентарии призвали добавить на «Госуслуги» информацию о правилах выгула питомцев, установленных в субъектах.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что введение штрафов за выгул опасных собак без намордников поможет снизить число нападений питомцев на людей.

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