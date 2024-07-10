Депутат Бурматов заявил, что штрафы за выгул опасных собак без намордников помогут снизить число нападений на людей

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с ИА НСН прокомментировал возможное введение штрафов за выгул опасных собак без намордников.

По словам депутата, это поможет снизить число нападений домашних животных на людей.

«Штрафы пока обсуждаются, поскольку инициатива прошла в комитете, но первого чтения еще не было. Что касается фиксации, все будет работать, как в случае с другими административными правонарушениями», — уточнил он.

Бурматов добавил, что люди должны быть защищены от нападения животных, а собаки, в свою очередь, должны быть защищены от жестокого обращения.

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