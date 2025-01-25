Депутаты ГД начали разрабатывать ГОСТ по тюбингам

Парламентарии работают над ГОСТом по тюбингам, чтобы сделать развлечение менее травмоопасным. Об этом РИА «Новости» заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

По ее словам, использующие тюбинги люди во время движения должны видеть, что перед ними. Также конструкция тюбинга должна позволять катающемуся вовремя затормозить и легко слезть.

«Смысл ГОСТа в том, что существует проблема: когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите», — отметила депутат.

Буцкая добавила, что к разработке ГОСТа привлекли специалистов.

Ранее врач-травматолог Александр посоветовал кататься на ледянке или санях, сидя вперед ногами. В такой позе легче сохранить равновесие и избежать падения, уточнил он. Специалист рассказал, что на ватрушке или тюбинге кататься опаснее, потому что они не разворачиваются и плохо поддаются торможению. Также они могут подлететь вверх на кочках, что грозит катающемуся компрессионным переломом позвоночника при приземлении.