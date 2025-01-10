Травматолог Аржаков посоветовал скатываться с горки только на ледянке или санях

Катание с горки — популярное зимнее развлечение как для детей, так и для взрослых. Однако оно может быть травмоопасным. Как минимизировать риски, рассказал врач-травматолог Александр Аржаков в беседе с изданием Lenta.ru.
Специалист посоветовал скатываться со склона только сидя и вперед ногами. В такой позе легче сохранять равновесие, что поможет избежать неудачного падения, отмечает сайт kp.ru.
Лучше кататься на ледянках или санках, а не на ватрушке или тюбинге. Эти приспособления могут непредсказуемо разворачиваться и сложнее поддаются торможению. На кочках тюбинг может подлететь вверх. Это грозит компрессионным переломом позвоночника при приземлении, предупредил Аржаков.
«Увлекался мотоциклами». Курского поджигателя школы назвали спокойным и стеснительным
Минжилполитики Подмосковья напомнило о новых пошлинах за кадастровый учет
Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину
Почти 13 тыс женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за год
Дмитрий Патрушев: эффективный мониторинг позволил обеспечить чистоту контейнерных площадок в новогодние каникулы
Звезда «Гарри Поттера» потребовал расследовать смерть его жены
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте