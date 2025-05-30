«Депутатам бы пенсии отменить». Легендарный биатлонист жестко высмеял инициативу миллиардера

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко выступил против предложения отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Sport24 .

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев предложил отказаться от пенсионных выплат, чтобы стимулировать рождаемость. Он сослался на опыт Российской Империи, где пенсии получали немногие, но семьи были многодетными.

«Отмена пенсий? Я бы хотел задать вопрос всем этим людям: что вообще за пенсии у нас? За исключением депутатов Госдумы и прочих чиновников. С такими суммами не то что жить, а выжить сложно», — заявил в ответ Тихонов.

Он подчеркнул, что подобная инициатива приведет к обнищанию пенсионеров. По его словам, даже в странах, которые он не любит, таких как Норвегия, пенсионная система работает стабильно, и «все недра расписаны по населению».

«Я бы хотел, чтобы сегодня всем депутатам Госдумы отменили пенсии. Посмотрим, кто им помогать будет. Это безголовое предложение», — добавил биатлонист.

Что касается стимулирования рождаемости, Тихонов отметил, что в России для этого нет условий. Он привел в пример Белоруссию, где действует беспроцентная ипотека, в отличие от российских ставок в 11%.

«На телевидении постоянно рассказывают, как россияне судятся из-за ипотеки по 5-10 лет. В таких условиях сложно повышать рождаемость», — сказал 78-летний биатлонист.

Ранее на эту же тему высказался известный журналист и телеведущий Владимир Познер. По его мнению, такая мера вряд ли приведет к повышению демографии в стране.