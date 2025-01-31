Главу рязанской газеты и члена «Яблока» задержали по делу о вымогательстве

Сотрудники Следственного комитета задержали по делу о вымогательстве главу издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова и члена федерального бюро партии «Яблоко», депутата Константина Смирнова. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Следователи задержали Фролова и Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу Наталью Смольянинову по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области», — уточнил источник.

Ранее в региональном СК заявили о задержании трех граждан, подозреваемых в вымогательстве, но не назвали фамилий.

По данным следствия, в 2024 году Фролов и его сообщники опубликовали материалы, подрывающие репутацию предпринимателя. Позже они потребовали у него деньги взамен на прекращение выпуска негативных статей.