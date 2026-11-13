Депутат Ветров предложил ввести в школах курс «Основы блогинга»

По замыслу автора идеи, на таких занятиях учеников обучат цифровой безопасности, корректной работе с сетевыми данными, пониманию жанров и форматов контента, а также навыкам создания личных блогов. Ветров уверен, что освоение дисциплины посодействует гармоничному развитию детей и обеспечит конкурентоспособность российской молодежи в технологичном будущем.



Ранее в образовательную повестку уже рекомендовали включить обучение грамотному применению инструментов искусственного интеллекта.