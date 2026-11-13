Депутат Ветров предложил ввести в школах курс «Основы блогинга»
Депутат муниципального образования Михаил Ветров предложил преподавать школьникам «Основы блогинга». Главе Минпросвещения Сергею Кравцову было направлено предложение запустить пилотный курс. Об инициативе сообщил RT.
По замыслу автора идеи, на таких занятиях учеников обучат цифровой безопасности, корректной работе с сетевыми данными, пониманию жанров и форматов контента, а также навыкам создания личных блогов. Ветров уверен, что освоение дисциплины посодействует гармоничному развитию детей и обеспечит конкурентоспособность российской молодежи в технологичном будущем.
Ранее в образовательную повестку уже рекомендовали включить обучение грамотному применению инструментов искусственного интеллекта.