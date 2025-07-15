Депутат в Петербурге купил продукты на 1040 рублей и разозлил людей

В Санкт-Петербурге председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Александр Ржаненков попал под волну критики после того, как показал, какие продукты можно купить на 1040 рублей. Видео его похода в супермаркет опубликовало издание «Подъем» .

Парламентарий приобрел в магазине кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриные голени. Общая стоимость покупки составила 1040 рублей.

Пользователи соцсетей отреагировали на его контрольную закупку, обвинив Ржаненкова в том, что он далек от реальности и «живет в параллельном мире». Депутат в ответ на критику рассказал, что изначальной целью ролика как раз было показать именно такой набор продуктов.

«Это действие было предпринято для того, чтобы получить реакцию жителей по разным аспектам, но в первую очередь, в контексте здорового питания», — пояснил он.

Ржаненков добавил, что и дальше продолжит работу по сбору данных о ценах на продукты в разных магазинах.

Ранее эксперт по биохакингу Мария Молоствова посоветовала сократить в своем рационе продукты с высокой степенью переработки и сахара, которые ухудшают здоровье и ускоряют процессы старения.