Со временем метаболизм человека естественным образом замедляется, что приводит к необходимости уменьшения количества потребляемых калорий. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова поделилась полезными рекомендациями с ИА RuNews24.ru о правильном расчете суточной нормы калорий и здоровом образе жизни.

По мере старения организма, физическая активность уменьшается, а пищевые привычки часто остаются прежними, что приводит к избыточному потреблению калорий. Важно учитывать, что питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и снижении риска заболеваний.

Для расчета оптимального уровня калорийности пищи используются научные формулы, такие как формула Харриса-Бенедикта. Исходя из индивидуальных характеристик (возраст, пол, вес, рост и уровень физической активности), можно вычислить необходимое количество калорий для поддержания массы тела или похудения.

Эффективность диеты обеспечивается правильным выбором продуктов: увеличением доли овощей, бобовых, цельнозерновых изделий и качественных белков. Рацион должен быть богат витаминами и минералами, способствующими сохранению молодости и здоровья.

Регулярные физические упражнения, даже минимальные (такие как прогулки или плавание), поддерживают обмен веществ и улучшают самочувствие. Важно избегать продуктов с высокой степенью переработки и сахара, поскольку они ухудшают здоровье и ускоряют процессы старения.