Депутат Тюменской гордумы Иванова: женщины все чаще идут в мужские профессии из-за дефицита кадров

Перечень профессий, запрещенных для женщин в России, сократили с 400 до 100. Так, на Урале доля женских резюме в сфере добычи сырья, которая традиционно считается мужской, составляет 23%. Председатель Тюменской городской думы, региональный координатор «Женского движения „Единой России“ Светлана Иванова в беседе с „ФедералПресс“ поделилась мнением на то, почему представительницы слабого пола выбирают мужские профессии.
Специалист связала такую тенденцию с развитием современных технологий, снижением гендерных барьеров и дефицитом кадров.
«Современным женщинам важно иметь возможность выбирать любые профессии для равенства и развития общества. При правильном балансе между работой и семьей это не мешает роли жены и матери», — отметила депутат.
Иванова также подчеркнула важность равных возможностей для женщин, утверждая, что это способствует развитию общества и семьи.
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