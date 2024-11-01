Депутат Свинцов предложил не убирать Хэллоуин, а добавить в него «духовные смыслы»

Депутат Госдумы Андрей Свинцов высказал мнение, что полностью убирать праздник Хэллоуин в России не стоит — в него нужно добавить духовные смыслы и убрать языческую составляющую. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» .

Политик обратился к бизнесменам и предложил им начать массово производить костюмы Кощея Бессмертного и Бабы-Яги, а затем продавать их на маркетплейсах.

«Должна быть мощная коллаборация производителей мультфильмов, отечественных фильмов, маркетологов, рекламных агентств, то есть мы должны сами выращивать полезную для себя индустрию», — сообщил Свинцов.

Государству не стоит убирать праздник, оно должно подумать с точки зрения идеологии, как внедрить Хэллоуин «с выгодой для себя», сказал парламентарий.