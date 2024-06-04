Депутат Стенякина: работодатель вправе отозвать сотрудника из отпуска только при его согласии

Трудовое законодательство действительно разрешает нанимателю прервать отдых сотрудника. Однако сделать это можно лишь при условии согласия со стороны самого работника, пояснила парламентарий.

Она также напомнила, что человек вправе воспользоваться оставшейся частью отпуска в удобный для него период текущего года. Ее также могут присоединить к отдыху за следующий год, добавил «ФедералПресс».