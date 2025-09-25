Депутат Стенякина поддержала идею ввести для пенсионеров самозапрет на переводы на крупные суммы

В Госдуме обсудили необходимость лимитов на банковские переводы для пенсионеров. Член Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с «Ридусом» высказалась по поводу инициатив, направленных на защиту пожилых людей от мошенников.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести лимит на банковские переводы для пенсионеров до 30 тысяч рублей в сутки и механизм самозапрета на переводы больших сумм денег.

По мнению депутата Стенякиной, сейчас в России нет нужды в дополнительных ограничениях для граждан пенсионного возраста. Она подчеркнула, что «первого сентября заработал ряд ограничений, введенных новым федеральным законодательством. Теперь величина денежных средств для блокировки операций не всегда должна быть большой. Банки начали блокировать в том числе необходимые гражданам платежи».

Стенякина отметила, что вводить такие меры автоматически после достижения пенсионного возраста было бы оскорбительным для пенсионеров. Она поддержала идею ввести для пенсионеров механизм самозапрета на переводы на крупные суммы, оценив ее как «зерно здравомыслия».