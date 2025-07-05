Депутат Станкевич встретился с канадской семьей Фейнстра в Нижнем Новгороде

Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич навестил многодетную семью Фейнстра, которая переехала из Канады в Россию. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Первоначально канадцы рассматривали несколько городов, для проживания, но в итоге выбор пал на Нижний Новгород. Глава семьи рассказал, что за полтора года им удалось построить дом и открыть семейную ферму.

При знакомстве Юрий Станкевич узнал, что у него много общего с семьей Аренда Фейнстра. Оба они — многодетные отцы.

Аренд устроил экскурсию по ферме, расположенной на территории площадью 110 гектаров. Центральным объектом участка стал большой ангар, строительство и отделка которого были выполнены преимущественно самим фермером, прибегающим к помощи профессионалов лишь в отдельных случаях. Внутри ангара предусмотрены помещения различного назначения: одно предназначено для обустройства коровника на 16 голов, другое станет мастерской.

Фермера вдохновляет возможность ремонта оборудования прямо на месте. Аренд имеет богатый опыт ведения фермерского хозяйства. Он занимался разведением крупного рогатого скота в Канаде на протяжении последних 15 лет.

По мнению фермера, главным преимуществом переезда в Россию стало значительное снижение затрат на землю и строительные материалы.