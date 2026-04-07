Депутат Спиридонов заявил, что развитие инфраструктуры поможет решить проблемы с электросамокатами

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в беседе с ИА НСН заявил, что из-за сбоев с геолокацией электросамокаты часто не соблюдают ограничения скорости.

«У нас сегодня часто происходят сбои с геолокацией, самокат часто замедляется не там, иногда разгоняется там, где введены ограничения», — отметил он.

Спиридонов считает, что нужно развивать инфраструктуру и учитывать растущее количество самокатов при строительстве и ремонте дорог. По его мнению, в парках и скверах необходимо разделить потоки, сделать отдельные дорожки и съезды с бордюров.

В 2026 году в России вступят в силу новые правила для электросамокатов: будет введена обязательная регистрация с получением номеров, планируется снижение скорости на тротуарах до 7–10 км/ч, а также возможно повышение возраста управления до 16 лет.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в России зафиксировано около 3,2 тысячи ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, что на 26% больше, чем в 2024 году. В авариях погибли 68 человек, более трех тысяч получили травмы. Также в 2025 году в России отмечен резкий рост штрафов для пользователей электросамокатов.