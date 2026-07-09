Депутат Соломатина заявила, что новый ГОСТ на услуги красоты должен защитить здоровье детей

С 1 декабря 2026 года в России впервые введут ГОСТ, регулирующий парикмахерские услуги для детей до 14 лет. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала о причинах такого решения в беседе со «Звездой» .

По словам депутата, новый ГОСТ своевременно и давно должен был появиться, так как он регулирует оказание услуг детям до 10 и до 14 лет с учетом сохранности их здоровья. Соломатина отметила, что в документе указано ограничение на использование химических препаратов на детской коже, которая не всегда может выдержать агрессивную среду.

Одна из важных рекомендаций ГОСТа — услуги детям до 10 лет будут оказываться только в присутствии родителей. Также рекомендовано избегать колющих и режущих манипуляций, кроме прокалывания ушей, для детей до 14 лет. Это связано с риском вреда для здоровья ребенка.

Новый ГОСТ содержит ряд конкретных рекомендаций для мастеров в салонах красоты: не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет, ограничиться проколом мочки уха при пирсинге и избегать инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации при уходе за кожей лица.