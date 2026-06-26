Депутат Смолин заявил, что элитарность для российских университетов — это плохо

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин заявил в эфире радио Sputnik , что элитарность для российских университетов — это плохо.

Ранее эксперты прогнозировали, что к 2050 году российские университеты станут элитарными. Однако, по словам Олега Смолина, элитарное образование — это образование, доступное лишь немногим, в основном представителям экономической или политической элиты. В то же время элитное образование, то есть высококачественное, — это хорошо.

Депутат считает, что к 2050 году образование разделится на два сегмента: «живое» образование, где преподавать будут люди, и электронное обучение, получаемое с помощью технологий. Первое будет дорожать, второе — дешеветь.

Смолин подчеркнул, что, несмотря на критику, социология утверждает: люди с высшим образованием в среднем получают более высокую заработную плату, занимают более высокое социальное положение и даже дольше живут, особенно мужчины. Поэтому он призывает молодежь получать высшее образование