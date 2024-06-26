Депутат Слуцкий: введение доплаты к страховой пенсии поднимет уровень жизни людей

В России предложили ввести доплату к страховой пенсии для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Такие меры поднимут уровень жизни людей, рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.
По его словам, россияне, которые 30 лет и более трудились на благо страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Доплата до размера двух прожиточных минимумов даст пенсионерам возможность заниматься здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране.
Отмечается, что законопроект внесли на рассмотрение Госдумы 26 июня.