Депутат Слуцкий: введение доплаты к страховой пенсии поднимет уровень жизни людей

В России предложили ввести доплату к страховой пенсии для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Такие меры поднимут уровень жизни людей, рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.

По его словам, россияне, которые 30 лет и более трудились на благо страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Доплата до размера двух прожиточных минимумов даст пенсионерам возможность заниматься здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране.

Отмечается, что законопроект внесли на рассмотрение Госдумы 26 июня.

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте