Депутат рассказал, как будут использовать авто граждан для борьбы с терроризмом

Автомобили граждан и организаций разрешили использовать для борьбы с терроризмом во время режима контртеррористической операции (КТО). Законопроект об этом в первом чтении накануне приняли депутаты Госдумы. Заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал 360.ru, что изменится для россиян.

По словам депутата, в действующем законе уже предусматривалась возможность использования в случае необходимости любых транспортных средств россиян.

«Сейчас этот перечень дополняется самоходными машинами. В отношении транспорта уже существовал этот порядок, потому что понятие „транспорта“ не включает в себя сельскохозяйственную технику, трактора всевозможные, дорожную технику. Речь идет именно о дополнении существующего закона, а не о чем-то другом», — заявил он.

Валеев заверил, что принятый законопроект никак не изменит уже существующую процедуру изъятия у россиян или юридических лиц транспорта.

«Не меняется ни механизм, ни порядок компенсации. Все это предусмотрено действующим законодательством», — пояснил депутат.

В случае если для борьбы с терроризмом сотрудники правоохранительных органов будут изымать автомобиль такси, пассажир получит возврат средств от компании-перевозчика. Организация, в свою очередь, сможет обратиться за компенсацией из бюджета.

Кроме того, если изъятый автомобиль физлица или компании попал в аварию и получил повреждения, оплачивать его ремонт будут

«В это части тоже нет никаких нововведений. В действующем законе уже предусмотрено возмещение из бюджета. На практике не возникает никаких проблем», — сказал Валеев.

На данный момент режим КТО действует в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Ранее депутаты на Совете Госдумы приняли решение подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в стране.