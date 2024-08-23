Депутат призвал к деанонимизации интернета на фоне роста киберпреступлений

Депутат Кирьянов предложить деанонимизировать интернет ради борьбы с мошенниками

Фото: Freepik

Чтобы эффективнее бороться с телефонными мошенниками и киберпреступлениями, следует идти по пути деанонимизации интернета и увеличения ответственности телекоммуникационных организаций. Об этом Lenta.ru заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он призвал переложить часть ответственности на операторов сотовой связи и интернета и платформы, чтобы те могли блокировать доступ мошенников к людям. Также парламентарий предложил проводить больше профилактических работ с населением, чтобы создать в информационном пространстве более безопасную среду.

Кирьянов напомнил, что мошенники ежегодно крадут у жителей России сотни миллиардов рублей, и с каждым годом число таких преступлений растет.

«Киберпреступность, мошенничество с использованием новейших технологической инженерии, социальной инженерии — это огромная проблема для россиян», — указал он.

Ранее ВТБ предупредил клиентов, что аферисты разработали новую схему мошенничества. Злоумышленники начали брать банковские карты в аренду, чтобы переводить на них украденные средства.

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