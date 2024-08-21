Россиян предупредили о новой схеме мошенников

ВТБ: мошенники арендуют банковские карты, чтобы выводить украденные деньги

Фото: РИА «Новости»

Мошенники стали брать банковские карты в аренду у «дропов», чтобы переводить на них украденные средства. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ВТБ.

«Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — отметили в банке.

Аферисты пользуются сторонними банковскими счетами и картами с логинами и паролями в приложениях кредитных организаций. Затем просят жертву перевести туда средства. Сторонние карты мошенники берут у обычных пользователей, которых называют дропами, убеждают их в безопасности процедуры и легальности заработка.

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин предупредил, что передача карт может привести не только к попаданию в черные списки банков, но и к привлечению к уголовной ответственности.

По данным Центробанка, во втором квартале 2024 года мошенники украли со счетов россиян около 4,8 миллиарда рублей. Общая сумма похищенных средств превысила средний показатель за предыдущие четыре квартала.

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