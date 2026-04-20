Депутат Панеш напомнил о досрочной выплате части пенсий за май

Часть пенсионеров в России получит пенсии за май досрочно — уже в апреле. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT .

По словам депутата, пенсия за май поступит на счета граждан до 30 апреля включительно. Это касается тех, кому обычно переводят средства через банк в период с 1 по 5 мая. Поскольку 1 мая — нерабочий праздничный день, выплаты будут сделаны заранее.

Панеш также отметил, что пенсионеры, получающие выплаты через почту, начнут получать деньги за май с 3 мая. Забрать их можно будет как на дому, так и в кассе почтового отделения.