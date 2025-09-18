Депутат открестился от предложения навсегда отключить интернет в России

Предложение отключить интернет в России не предполагало лишения граждан доступа к сети на долгий срок. Об этом «Инфо24» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

Он объяснил свою идею отключать Сеть на неделю или на выходные дни ради укрепления здоровья граждан.

«Речь шла о том, чтобы хотя бы на час в день отключать интернет, чтобы люди не напрягали свое зрение и мозги», — подчеркнул парламентарий.

Он выразил уверенность, что временный «цифровой детокс» поможет снизить процент игромании в стране и благотворно скажется на зрении россиян. По его словам, из-за отключения интернета на час в день никаких катаклизмов не случится.

Ранее депутат напомнил, что проводить время в Сети может быть вредно. Из-за интернета многие портят себе зрение и нервы, а также приобретают игровую зависимость и доводят себя до психических расстройств.