Депутат Останина призвала начать демографическую операцию с Дальнего Востока

«Специальную демографическую операцию» в России надо начать с Дальнего Востока. Об этом заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина в беседе с РИА «Новости» .

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — сказала она.

По мнению депутата, начинать нужно с молодых родителей. При этом нельзя забывать о тех семьях, в которых уже есть дети. В России продолжат поддерживать многодетных пап и мам.

Глава комитета ГД отметила позитивный опыт у Сахалина в этом направлении. Там дети из многодетных семей могут занять бюджетные места в вузах вне конкурса. Она призвала ввести такую систему по всей стране.

Ранее Останина предложила привлекать многодетных родителей к урокам семьеведения в школах. По ее мнению, ученикам будет интересно послушать их истории.