Депутат Останина положительно оценила идею о выплатах за 5 и 10 лет брака

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с ОТР поддержала идею депутата Сергея Миронова об учреждении выплат за 5 и 10 лет брака.

По словам Останиной, радикальные выплаты в размере 5–10 тысяч рублей не изменят статистику разводов напрямую, так как дело здесь не в деньгах. Главная ценность инициативы — во внимании государства к тем, кто создает новую ячейку общества.

«Я думаю, что это одна из мер, которой мы будем способствовать, хорошая», — подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что после такого символического признания вступают в силу уже реальные меры социальной поддержки: материнский капитал, единое пособие и льготы при рождении первого ребенка.