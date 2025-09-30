Депутат Останина поддержала идею сопровождения родителей-одиночек

Идея создания службы сопровождения для отцов-одиночек положительная, но поддержка нужна и матерям. Таким мнением с 360.ru поделилась депутат Госдумы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о создании службы сопровождения для отцов, воспитывающих детей в одиночку, сообщил ТАСС.

«Что касается самой идеи, я отношусь к ней положительно, и речь идет не только об отцах, но и о матерях тоже, потому что у нас много матерей, воспитывающих детей в одиночку, и они тоже нуждаются в поддержке. Поэтому я бы не стала здесь по гендерному признаку делить», — отметила парламентарий.

По ее словам, заниматься сопровождением родителей-одиночек опека не сможет.

«Потому что опека занимается не кровными детьми, а здесь кровная семья: отец и ребенок, мама и ребенок. Поэтому, повторяю, не надо делить на отцов и матерей, тем самым признавая, что вроде как отцы более слабы в воспитании детей. На самом деле это не так, потому что иногда иной папа больше внимания своему ребенку дает, чем мама, которая воспитывает детей. Казалось бы, что женщине это должно быть больше присуще. Поэтому говорю: я против гендерного разделения, но сама идея она абсолютно правильная», — заключила Останина.

Ранее семьям с тремя и более детьми предложили выдавать отцовский капитал.