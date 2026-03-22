Депутат Нилов рассказал о пенсии для тех, кто никогда не работал

Россия — социальное государство, и право на пенсию здесь имеют даже те, кто никогда работал. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У нас есть такие случаи, такие примеры: гражданин может ни одного дня в своей жизни не работать — ну, всякие могут быть в жизни обстоятельства. Но ему гарантировано, что, достигнув пенсионного возраста, он будет получать социальную пенсию», — объяснил парламентарий.

Соцпенсия назначается на пять лет позже, чем страховая. При этом государство все равно обеспечит необходимый минимум.

Социальный характер страны закреплен в Конституции, все законодательство исходит из этого.

Ранее Нилов предложил ежегодно индексировать страховые пенсии с 1 января.