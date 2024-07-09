Депутат Нилов поддержал идею создания праздника для многодетных семей

В России предложили учредить специальный праздник для многодетных семей. Эту инициативу поддержал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.

По словам депутата, предложение вполне логично с учетом того, что сейчас в стране идет Год семьи. Учреждение отдельного праздника для многодетных можно только приветствовать.

Никто не может заставить людей стать многодетной семьей, однако государство в силах создать все необходимые для этого условия, отметил Нилов.

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