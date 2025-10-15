Депутат Нилов не поддержал идею о сокращении новогодних каникул

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ИА НСН выразил мнение, что большинство граждан России выступает против сокращения продолжительности новогодних праздников.

Ранее политтехнолог Вадим Попов предложил сократить праздничные каникулы до шести дней, аргументируя это экономическим эффектом и пользой для здоровья нации.

Однако Нилов подчеркнул, что споры о сокращении новогодних каникул ведутся уже около 20 лет, и большинство россиян предпочитают длинные зимние праздники. Он отметил, что россияне привыкли отдыхать в этот период, и любые попытки сократить отдых вызывают широкое неодобрение.

Кроме того, депутат предложил единственное изменение в законодательстве — закрепить 31 декабря как официальный выходной день, что упростит организацию отдыха для граждан и работодателей.