Депутат Нилов назвал «технически возможной» ежеквартальную индексацию пенсий
Глава комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о переходе к ежеквартальной индексации пенсий в России и введении дополнительных предновогодних выплат для пенсионеров. Об этом сообщил «Ридус».
Депутат указал на готовность поддержать предложения, связанные с повышением уровня жизни пожилых людей.
«На мой взгляд, обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты технически возможно», — отметил парламентарий.
По его словам, для реализации идеи необходимы дополнительные средства. Как пояснил Нилов, первым шагом должно стать установление источников финансирования.