Депутат Нилов назвал «технически возможной» ежеквартальную индексацию пенсий

Глава комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о переходе к ежеквартальной индексации пенсий в России и введении дополнительных предновогодних выплат для пенсионеров. Об этом сообщил «Ридус».