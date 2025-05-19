Депутат Немкин заявил, что аферисты стали представляться сотрудниками поликлиник

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, рассказал о новом виде мошенничества в беседе с RT . Речь идет о злоумышленниках, которые звонят россиянам якобы от имени поликлиники.

Как пояснил депутат, такие аферисты звонят под предлогом записи человека на прием или уточнения некой информации. Следующий шаг — подтверждение личных данных и передача кода из SMS.

«На деле под этими кодами скрываются одноразовые пароли для входа в личный кабинет на порталах вроде „Госуслуг“ или для подтверждения банковских операций», — предупредил парламентарий.

По его словам, пожилые часто становятся жертвами мошенников, потому что у них меньше опыта общения с цифровыми сервисами и они менее осведомлены о современных методах обмана. Кроме того, пенсионеры склонны доверять голосу на другом конце провода, особенно если речь идет о здоровье.