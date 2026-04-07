Депутат Немкин предупредил о вспышке мошеннической активности в преддверии 9 Мая

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о возможном увеличении мошеннической активности перед 9 Мая. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, аферисты часто используют тематику праздника для своих целей.

«„Выплаты и подарки ко Дню Победы“ входят в число регулярно используемых сценариев социальной инженерии», — отметил он.

Среди распространенных схем парламентарий выделил звонки от якобы представителей социальных служб, предлагающих дополнительные выплаты ветеранам. Злоумышленники представляются сотрудниками органов соцзащиты или портала госуслуг и под предлогом оформления помощи запрашивают персональные данные и коды подтверждения.