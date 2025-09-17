Депутат Немкин предупредил о новой мошеннической схеме с предложением о скидках

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил в интервью RT о новой мошеннической схеме.

Как пояснил депутат, аферисты выманивают у пенсионеров персональные данные, притворяясь представителями организаций, предлагающих скидки или компенсации.

«Для злоумышленников это удобный сценарий: пожилые люди доверчивы, а тема экономии и льгот особенно чувствительна для этой аудитории», — отметил парламентарий.

Он добавил, что подобные схемы часто строятся на психологическом давлении с акцентом на индивидуальном общении.